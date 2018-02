Postbode uit Opglabbeek slachtoffer van agressie: “Chauffeur stapte uit en sloeg mij keihard in mijn gezicht”

Opglabbeek - Het aantal gevallen van verbale of fysieke agressie tegen postbodes in ons land stijgt. Vorig jaar rapporteerden postbodes 193 gevallen van agressie. Dat is een stijging van 40 procent ten opzichte van het jaar voordien. Lode Kuppens uit Opglabbeek werd in februari zwaar aangepakt. Hij werd depressief en is nog steeds niet terug aan het werk. “Ik wil gewoon weer brieven kunnen bezorgen”, vertelt hij.

Dat postbodes af te rekenen krijgen met agressie, is al langer duidelijk. In 2015 en 2016 werden er respectievelijk 137 en 135 feiten geregistreerd. Vorig jaar was er plots een sterke stijging en werden ...