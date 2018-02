Vijf studenten naar ziekenhuis na zware brand in Leuvens studentenkot

Vijf studenten zijn vanmorgen naar het ziekenhuis afgevoerd na een zware brand in een studentenkot in Leuven. De schade aan het pand is aanzienlijk.

De brandweer van Leuven kreeg om 5.20 uur vanochtend een oproep binnen en een uur later was de brand onder controle. Alle bewoners hadden de woning kunnen verlaten, maar vijf mensen moesten wel naar het ziekenhuis gebracht worden met ademhalingsproblemen. Zij zouden ondertussen in veiligheid zijn.

De Parkstraat is door het incident afgesloten tussen de Naamsestraat en de Van Sestichstraat. De oorzaak van de brand is momenteel nog onduidelijk. “De branddetectie heeft het leven van de studenten gered”, benadrukt de Leuvense brandweer en politie. “De geëvacueerde studenten worden momenteel opgevangen in het politiekantoor.”

Ook de buren aan weerszijden werden voor de zekerheid geëvacueerd. Het is nog onduidelijk of de studentenresidentie bewoonbaar zal blijven door de rook- en waterschade.