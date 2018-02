Eigenaar (21) busje dat uitbrandde op parking aangeslagen: “Feestbusje was geschenk voor 18e verjaardag”

Hasselt -

Vier voertuigen hebben woensdagnacht vuur gevat op de parking van het cultureel centrum in Hasselt. Het gaat om drie auto’s en een mobilhome. Volgens de hulpdiensten zou het vuur begonnen zijn in de mobilhome en sloegen de vlammen over naar de andere voertuigen, maar helemaal zeker is dat nog niet. Het labo van de federale gerechtelijke politie kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek.