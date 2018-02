Yun Sung-bin schenkt Zuid-Korea goud in skeleton bij de mannen

Yun Sung-bin heeft Zuid-Korea een tweede gouden medaille bezorgd op de Winterspelen in Pyeongchang. De nummer een van de wereld pakte vrijdag in het skeleton bij de mannen de zege met een totaaltijd van 3:20.55, het zilver ging naar Nikita Tregubov. De olympische atleet uit Rusland was 1.63 trager dan de Zuid-Koreaan. Het brons was voor de Brit Dom Parsons.