Vanreusel en Decroix komen niet verder dan respectievelijk 44e en 45e stek in 1e run slalom

Kim Vanreusel en Marjolein Decroix staan vrijdag na afloop van de eerste run in de slalom bij de vrouwen op de Olympische Winterspelen in Pyeongchang respectievelijk op de 44 en 45e stek.

De twintigjarige Vanreusel moest daags na haar 39e stek in de reuzenslalom alweer aan de bak. In het Yongpyong Alpine Centre werkte ze haar eerste run af in 55.90 en daarmee was ze één honderdste van een seconde sneller dan Decroix (55.91), die haar olympisch debuut vierde. Daarmee waren ze wel net iets meer dan zeven seconden trager dan de Zwitserse Wendy Holdener, die met een tijd van 48.89 de leidersplaats in handen heeft. De vicewereldkampioene heeft een voorsprong van respectievelijk twintig en veertig honderdsten van een seconde op het Zweedse duo Frida Hansdotter en Anna Swenn Larsson.

Titelverdedigster Mikaela Shiffrin volgt op 48 honderdsten. De Amerikaanse drievoudige wereldkampioene in deze discipline was donderdag al wel de beste in de reuzenslalom. De troonopvolgster van Lindsey Vonn mikt in Pyeongchang op vier medailles, maar dan zal ze in de tweede run wel wat achterstand moeten goedmaken. Die tweede run start om 05u15 Belgische tijd.