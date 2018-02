Wat kiezen? Website lijst slaagpercentages op van richtingen in Limburgs hoger onderwijs

Hasselt -

Jongeren die willen verder studeren aan een hogeschool of universiteit, kunnen vanaf nu op een website zien hoeveel studenten er in een richting zitten, uit welke provincie ze komen én wat de slaagkansen van een richting zijn. Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) wil met deze website, die een schat aan informatie biedt, studenten een bewuste studiekeuze laten maken. “We willen studenten informeren over de accenten die een bepaalde onderwijsinstelling legt. Slaagcijfers zijn daar maar één aspect van”, benadrukt Crevits.