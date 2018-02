VIDEO. Dames op de vuist tijdens voetbalmatch: gewonde speelster naar ziekenhuis

Maasmechelen - Opmerkelijke beelden van een damesvoetbalmatch in Maasmechelen circuleren op het internet. Enkele speelsters van derde provincialers Sparta Lille en Eendracht Mechelen-aan-de-Maas gaan elkaar in volle wedstrijd te lijf. De scheidsrechter stuurde twee dames met een rode kaart van het veld en liet de match verder spelen. “Toen de twee onruststokers van het veld waren, keerde de rust terug”, reageert scheidsrechter Marcel Steegen. Een speelster moest naar het ziekenhuis met een bloedneus en een wonde aan de lip.

“Nadat we eerder met 9-0 tegen Eendracht hadden verloren, begonnen we nogal strijdvaardig aan de wedstrijd. Toen we na een kwartier met 0-1 op voorsprong kwamen, reageerde de andere ploeg al wat ...