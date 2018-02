Quick-Step en Lotto Soudal enige WorldTour-teams in Dwars door West-Vlaanderen

Met Quick-Step Floors en Lotto Soudal tekenen alleen de Belgische WorldTour-teams op zondag 4 maart present voor de tweede editie van Dwars door West-Vlaanderen (cat. 1.1). Het deelnemersveld voor de tweede wedstrijd in de Napoleon Games Cup wordt verder opgevuld met twaalf professioneel continentale ploegen en acht continentale teams.

“De overvolle WorldTour-kalender, met onder andere de Strade Bianche en Parijs-Nice zorgen ervoor dat de grote teams onze wedstrijd links laten liggen”, verklaart koersdirecteur Peter Brackez. “Vorig jaar hadden we nog de interesse van Quick-Step Floors, Lotto Soudal, BMC, FDJ, en LottoNL-Jumbo. Alleen die eerste twee teams zakken dit jaar nog af naar Nieuwpoort. Het aantal renners binnen de WorldTour-ploegen is ook gevoelig teruggeschroefd. Bovendien is het voor de teams logistiek niet simpel om op twee of drie verschillende plaatsen actief te zijn.”

“Doordat we nu slechts twee WorldTour-teams aan de start hebben, krijgen we wellicht een meer open koers. De kwaliteit van de renners is meer genivelleerd. Let wel, ook bij de professioneel continentale teams zitten er enkele kleppers, zoals Bryan Coquard (Vital Concept) om er maar eentje op te noemen. Wout van Aert staat dan weer niet op de voorlopige deelnemerslijst van zijn team. De kans is volgens teammanager Nick Nuyens groot dat Van Aert met de Veranda’s Willemsploeg alsnog startrecht krijgt in de Strade Bianche.”

In Nieuwpoort wordt ter hoogte van de Vismijn gestart voor een tocht van 189,3 kilometer, met passages in Middelkerke, Gistel, Diksmuide en Ieper, om zo het Heuvelland in te trekken. Met de Kemmelberg volgt na 73 kilometer de eerste beklimming, gevolgd door de Rodeberg. Via Westouter, Poperinge en Kortemark wordt koers gezet richting Ichtegem, waar na 137,3 kilometer nog vier plaatselijke ronden wachten van elk 13 kilometer, met daarin twee kasseizones en de beklimmingen van de Keiberg en de Catteberg.

“Aan ons parcours werd vrijwel niet geschaafd”, zegt Brackez. “Wij hielden eraan om na een uitstap via het Heuvelland om via brede wegen koers richting Ichtegem te zetten. Hopelijk hebben we op 4 maart wat beter weer in vergelijking met onze uitgeregende eerste editie.” Die eerste editie werd gewonnen door de Nederlander Jos van Emden, die in een sprint met twee de Zwitser Silvan Dillier klopte.

De deelnemende ploegen:

WorldTeams: Quick-Step Floors (Bel), Lotto Soudal (Bel)

Professioneel continentale Ploegen: Vital Concept (Fra), Cofidis (Fra), Wanty-Groupe Gobert (Bel), Veranda’s Willems-Crelan (Bel), Sport Vlaanderen-Baloise (Bel), Direct Energie (Fra), WB-Aqua Protect-Veranclassic (Bel), UnitedHealthcare (VSt), Roompot-Nederlandse Loterij (Ned), Fortuneo-Samsic (Fra), CCC-Sprandi (Pol), Gazprom-Rusvelo (Rus)

Continentale teams: Cibel-Cebon (Bel), Tarteletto-Isorex (Bel), Beat CC (Ned), Differdange-Losch (Lux), SEG Racing Team (Ned), Delta Cyclingteam Rotterdam (Ned), Monkey Town CT (Ned), Joker-Icopal (Noo)