Antwerpen -

Een kleine week na zijn vertrek bij KRC Genk heeft voormalig algemeen directeur Patrick Janssens donderdagavond in het ATV-programma ‘De Derde Helft’, de wekelijkse voetbalpraatshow met Dave Peeters, teruggeblikt op zijn ontslag. Janssens had het naar eigen zeggen zien aankomen en kan met de beslissing leven. Hij is dankbaar dat hij deze kans heeft gekregen en zegt dat heeft een fijne periode heeft gehad met toffe mensen in een gastvrije provincie.