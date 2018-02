Onze politici benaderen de erfhervorming budgettair en vooral electoraal, het ethische aspect doet minder ter zake

Ieder kind moet gelijk aan de meet staan, moet gelijke kansen krijgen om zichzelf te ontplooien. Maar al te graag verwijzen onze Vlaamse politici naar dit heilige principe om hervormingen in het onderwijs te rechtvaardigen. Dat ze dit principe dood zwijgen bij de hervorming van de erfbelastingen, lijkt verwonderlijk. Het politieke opbod van de laatste dagen verraadt waar het hen echt om te doen is: de sympathie en de stem van de kiezer winnen. Want die ervaart de erfbelastingen als hoogst onrechtvaardig.