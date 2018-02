Tänak eerste leider in Zweden, Neuville is zesde

De Est Ott Tänak (Toyota Yaris WRC) is de eerste leider in de rally van Zweden, de tweede wedstrijd in het wereldkampioenschap. Tänak was de snelste in de 1,90 km lange showrit in Karlstad. Zijn teamgenoot Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris WRC) is tweede op 0.3. De Noor Mads Ostberg (Citroën C3 WRC) volgt als derde op 0.6.

De superspecial in Karlstad is niet meer dan een aperitiefhapje. Hoewel, Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) mispakte zich er serieus aan toen hij vorig jaar, op een moment dat hij aan de leiding lag, in de fout ging en een wiel van zijn Hyundai afbrak. Deze keer kwam Neuville moeilijk uit de startblokken en moest hij in een rechtstreeks duel met Tänak de duimen leggen. Het tijdverschil met de Estlander was evenwel miniem. Neuville was één seconde trager, goed voor de zesde tijd.

Sébastien Ogier (Ford Focus WRC) moet voorlopig tevreden zijn met de negende plaats, op 2.5 van Tänak. Naar het einde van zijn rit toe ging de wereldkampioen even heel wijd. Daarbij verloor hij enkele tienden.

Kevin Abbring en Pieter Tsjoen leverde in hun Ford Fiesta R5 een mooie prestatie. Ze waren slechts 4.5 trager dan Tänak en lieten de vijftiende tijd afklokken. Vrijdag begint het echte werk in Zweden. Dan worden er zeven klassementsritten gereden, goed voor in totaal 140,10 competitieve kilometers.