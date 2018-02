Roger Federer staat op één overwinning van nummer een na zege in Rotterdam

Roger Federer (ATP-2) heeft donderdag zijn wedstrijd in de tweede ronde van het ATP-tornooi in Rotterdam (hard/1.862.925 euro) gewonnen van de Duitser Philipp Kohlschreiber (ATP 36). De setstanden waren 7-6 (10/8) en 7-5. Federer komt zo tot op één wedstrijd van de eerste plek op de wereldranglijst.

Met zijn 36 jaar en zes maanden, kan de Zwitser de oudste nummer een uit de geschiedenis worden. Daarvoor moet hij vrijdag de winnaar van het duel tussen de Nederlanders Robin Haase (ATP-42) en Tallon Griekspoor (ATP-259) verslaan in de kwartfinales. Momenteel is Andre Agassi de oudste nummer een in de geschiedenis. De Amerikaan was 33 jaar oud toen hij in 2003 bovenaan de wereldranglijst stond.