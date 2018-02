Vader Melissa deelt video van zijn dochtertje als antwoord op discussie over vrijlating Dutroux

De vader van Melissa Russo heeft voor het eerst gereageerd op het debat over de vervroegde vrijlating van Marc Dutroux. Dat deed hij door nooit eerder vertoonde beelden van zijn dochtertje te delen op Facebook. “Ik wil iedereen laten beseffen dat de discussie over zijn vrijlating compleet waardeloos is”, klinkt het.

Het boek “Pourquoi libérer Dutroux?” of in het Nederlands “Waarom Dutroux vrij moet komen” doet al enkele dagen veel stof opwaaien. Daarin legt Bruno Dayez, de advocaat van Marc Dutroux, uit waarom hij vindt dat zijn cliënt ten laatste tegen 2021 vrij moet komen.

Tweede kans

De raadsman vindt oprecht dat een gevangenisstraf van 25 jaar meer dan voldoende is. “Een gevangenisstraf is enkel zinvol als die straf ook eindigt”, zegt Dayez daarover. “Iemand op een menselijke manier straffen, moet kunnen. Maar een dader levenslang opsluiten zou niet tot de mogelijkheden mogen behoren. Iedereen heeft recht op een tweede kans.”

Daarom heeft hij zichzelf vier jaar gegeven om te proberen Marc Dutroux vrij te krijgen.

Nochtans werd Dutroux veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor de ontvoering van en moord op Julie Lejeune, Mélissa Russo, An Marchal en Eefje Lambrecks, en voor de ontvoering van Laetitia Delhez en Sabine Dardenne.

“Debat is waardeloos”

Intussen heeft ook de vader van een van die slachtoffers gereageerd op het debat over een eventuele vervroegde vrijlating. Gino Russo, vader van Melissa Russo, deelde daarbij nooit eerder vertoonde beelden van zijn dochtertje op Facebook.

“Ik heb vandaag op de radio een discussie gehoord over het boek van de advocaat van Marc Dutroux”, schrijft Gino Russo. “Het moet mij van het hart dat dit debat compleet waardeloos is. Om iedereen te laten beseffen hoe ernstig dit onderwerp is, wil ik een minuut tonen uit een video van de dansshow van Melissa in juni 1995. Enkele dagen voor ze ontvoerd werd en een eenzame dood stierf.”