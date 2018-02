Kleuters kunnen geen auto meer inschrijven

Brussel -

Vanaf maandag geldt een minimumleeftijd van 16 jaar voor de inschrijving van voertuigen. Het mag misschien vreemd klinken, maar zo’n ondergrens was er in ons land nog niet. In de praktijk kon ook een driejarige kleuter eigenaar zijn van een auto. In het verleden werd dat achterpoortje door sommige bestuurders bewust misbruikt om bij overtredingen aan vervolging te kunnen ontsnappen.