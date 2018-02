HasseltHet ziekteverzuim in Limburg is de voorbije tien jaar fors gestegen. Dat blijkt uit cijfers van HR-dienstverlener SD-Worx. In Limburg was een gemiddelde werknemer vorig jaar 13,8 dagen ziek, tegenover 10,8 dagen in 2008. Het ziekteverzuim kost bovendien handenvol geld. “In 2017 gemiddeld 1.010 euro per voltijdse werknemer”, aldus Katrien Cloet van SD Worx.