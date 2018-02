PretoriaHij was vrijheidsstrijder en vakbondsman en is een van de rijkste zakenlui van zijn land. Sinds gisteren is hij er ook het staatshoofd van. President en ANC-leider Cyril Ramaphosa wil Zuid-Afrika uit de crisis leiden waar het corruptieschandaal rond zijn voorganger Jacob Zuma het gebracht heeft. Hij staat daarbij voor enorme uitdagingen.