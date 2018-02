Schutter kondigde zijn bloedbad aan op YouTube, maar FBI kon hem niet vinden

Had het bloedbad in Parkland woensdag vermeden kunnen worden? Schutter Nikolas Cruz zou namelijk zijn daad op voorhand aangekondigd hebben in een post op YouTube. De politie ging met die informatie aan de slag, maar geraakte uiteindelijk nergens.

“Ik zal een professionele school shooter worden.” Het opmerkelijke berichtje, ondertekend door een zekere Nikolas Cruz, dook in september 2017 plots op onder een YouTube-video van vlogger Ben Bennight. Toen de vlogger het bericht in de gaten kreeg, nam hij het zekere voor het onzekere en stuurde hij er een screenshot van naar de FBI, via het mailadres tips@gov.fbi. Maar hij kreeg een foutmelding op zijn scherm: het mailadres bleek niet in gebruik. Hij belde vervolgens naar het lokale politiekantoor, dat daags nadien toch twee FBI-agenten naar zijn kantoor stuurde. Al kon hij maar heel weinig vragen beantwoorden.

Woensdag, vijf maanden na zijn ondervraging, kreeg de vlogger een bericht op zijn voicemail. Een FBI-agent vroeg of hij nog wat extra vragen wou beantwoorden over Cruz. De dader die enkele uren voordien op de Marjory Stoneman Douglas High School zeventien dodelijke slachtoffers maakte, heeft namelijk dezelfde naam. Even later kwamen de agenten nog eens aanbellen bij Bennight, maar ook nu kon hij de agenten geen extra info verschaffen.

Vlogger Ben Bennight rook in september onraad en alarmeerde de FBI. Foto: YouTube

“Onmogelijk te identificeren”

Donderdag bevestigde onderzoeker Rob Laskey op een persconferentie dat de FBI inderdaad op een dood spoor is gekomen. “We hebben geen enkele extra info gevonden. Zelfs geen locatie - of tijdsaanduiding. He was dus onmogelijk om de schrijver van de boodschap verder te identificeren”, klonk het.

Bennight is ervan overtuigd dat zowel de politie als YouTube de situatie op de best mogelijke manier hebben aangepakt. De videosite heeft de boodschap van Cruz kort na de verschijning snel verwijderd. “En de FBI kon echt niets anders doen dan hoogstens iemand in de gaten houden. Dus, ik weet het niet, ik ben hier niet om de oordelen. Ik wil enkel mijn ervaring delen in deze video”, klinkt het in een nieuwe vlog. “Ik hoop dat iedereen die bij het incident betrokken is snel aan het rouwproces kan beginnen.”

Video: Kaltura

Tijdens de schietpartij woensdag in de Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland vielen zeventien doden, zowel leerlingen als leerkrachten. Vijftien anderen raakten gewond, van wie vijf nog in levensgevaar zijn.