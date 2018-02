Gevallen Oxfam-topman: “Nobody is perfect. Ik ben geen zwijn”

De gevallen Oxfam-topman Roland Van Hauwermeiren gaf in een interview op VTM toe dat hij fouten heeft begaan. “Maar, nobody is perfect. Ik ben geen zwijn”, zei hij.

Nadat Roland Van Hauwermeiren de aanklacht dat hij met ngo-geld seksfeestjes organiseerde op Haïti had ontkend, herhaalde hij donderdagavond op VTM nogmaals dat hij nooit centen van de burgers aan seksfeestjes gaf.

Foto: vtm

In de val gelokt

Van Hauwermeiren sprak eerst over zijn jaren in Liberia en de wilde verhalen die daarover de ronde doen. “In Liberia ben ik in de val gelokt”, zei hij aan VTM. Hij vertelde dat hij er op café had gedanst met schaars geklede meisjes. Achteraf bleken dat prostituees te zijn. Van Hauwermeiren zegt dat hij dat niet wist. “Ik had toen strenger moeten optreden.”

Relatie met Haïtiaanse

Toen een paar jaar geleden Haïti door een aardbeving is getroffen, werd Van Hauwermeiren naar daar gestuurd voor Oxfam. Van Hauwermeiren schreef donderdag al in een open brief dat hij daar een relatie had met een Haïtiaanse vrouw.

“Maar zij was geen slachtoffer van de aardbeving en ik heb haar ook nooit geld gegeven.” Hij voegde er nog aan toe dat hij beter had moeten opletten en weten dat dit tot verdachtmakingen kon leiden.