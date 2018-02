Dag vier op ‘Temptation Island’ en de eerste seksscène is een feit

Dag vier op het eiland der verleiding en het eerste slachtoffer is gevallen. En dat allemaal dankzij de klassieke ‘temptation’-mix: een paar beelden aan het kampvuur, veel te veel drank erna.

Opgelet: lees niet verder als je de vierde aflevering van ‘Temptation Island’ nog wil bekijken.

Het is kampvuurdag op ‘Temptation Island’ en vooral de vrouwen maken er een test van. Bij ‘goede beelden’ (lees: hun lief verveelt zich steendood of huilt tranen met tuiten van heimwee) zijn ze geslaagd. Bij ‘slechte beelden’ hebben ze zichzelf voorgenomen dat hun relatie onherroepelijk voorbij is, dus de inzet is hoog. Of zoals Deborah het zegt: “Het is zoals je eerste rapport”. Zij heeft natuurlijk makkelijk praten: haar Tim kan op zijn eiland geen drie zinnen na elkaar uitspreken zonder haar naam te noemen. En huilt alweer van geluk als hij ziet dat zij hem ook mist. Ook Vanessa en Jeremy hoeven zich geen zorgen te maken: geen beeld dat hen uit hun lood kan slaan.

Dan hadden Danielle en Megan een minder leuke avond. Want Mezdi mag dan wel denken dat hij de camera’s misleid heeft, hij onderschat het scherpe oog van vrouwen die vage beelden zien: “Zijn dat blote borsten?” Resultaat: nog meer tranen, dit keer van Danielle en niet langer van geluk. Wat Megan betreft: er zijn wellicht ergere dingen dan een verleidster die roept dat je lief zijn handen niet kon thuishouden en datzelfde lief horen zeggen dat je koekerond bent. Maar een vrouw die al vijf keer bedrogen is, heeft geen vertrouwen meer en gaat door het lint als ze dat ziet.

En verleider Joshua, die doet waar hij goed in is. Hij omhelst de gebroken vrouw, veegt haar weer bij elkaar en spreekt de magische woorden: “Wil je iets drinken?” Megan, weer helemaal gelukkig dankzij een paar glaasjes wodka, besluit “de camera’s te vergeten ”. Dat de camera’s haar omgekeerd niet vergeten, deert haar niet: het is dag vier en de eerste seksscène op ‘Temptation Island’ is een feit. Of, om het met de woorden van Joshua te zeggen: “Bij puntje kwam paaltje”.

Ondertussen, op het manneneiland, begint het Mezdi na de kampvuurbeelden te dagen dat Fabrizio het wel erg goed met Danielle kan vinden. En dringt het langzaam door tot Kevin dat Joshua handig gebruik maakt van de gekwetste gevoelens van Megan. “Ik ben bang dat ze in zijn spelletjes zal trappen”, klinkt het in het West-Vlaams. Hij heeft dan toch het hart op de juiste plaats, die Kevin. Het spreekt alleen een beetje laat.