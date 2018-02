KU Leuven weigert diploma na ziekte: Hasseltse daagt unief voor rechtbank

Hasselt - Anja Lenaerts (32) uit Hasselt voert al tien jaar een strijd tegen de universiteit van Leuven. Ze heeft de KUL aangeklaagd omdat de universiteit weigert haar een diploma te geven, ook al heeft ze alle examens afgelegd. Maar door ziekte, het chronischevermoeidheidssyndroom, besloot Anja haar stageperiode op te splitsen, en dat geeft haar geen recht op een diploma. De Hasseltse stapte naar de rechter. Maar volgens de universiteit is ze daar in haar ongelijk gesteld.

Anja heeft psychologie gestudeerd aan de KU Leuven en is daar op haar achttiende gestart. De eerste jaren verliepen heel vlot, maar nadien werd er bij de jonge vrouw het chronischevermoeidheidssyndroom (cvs) vastgesteld. Maar ze werkte wel haar masterjaren af. De gezondheidsproblemen werden echter groter en toen moest ze aan haar stage beginnen. Ze splitste die op en deed een deel een jaar later.

"De KU Leuven ging daar vlot over en vond dat geen probleem. Maar nadien heeft de universiteit mij dan ironisch genoeg gebuisd, met als argument dat de stage niet opgesplitst mocht worden. Het gevolg is dat ik nooit mijn diploma heb gekregen, ondanks het feit dat ik mijn volledig masterprogramma heb afgelegd", zegt Anja.

De studente spande daarom een rechtszaak in tegen de KU Leuven. "Maar die heeft ze verloren", zegt Chantal Van Audenhove, vicerector van de KU Leuven. "We zijn in het gelijk gesteld. Nadien hebben we een poging ondernomen om mevrouw Lenaerts te helpen om haar studietraject voort te zetten, maar ze heeft dat geweigerd."

Vergoeding

De oud-studente liet het daar niet bij, en meldde aan de KU Leuven in beroep te zullen gaan. Daarop kwam de universiteit met een voorstel tot vergoeding. Lenaerts moest ook haar strijd tegen de universiteit, die al tien jaar duurt, staken.

"Mevrouw Lenaerts heeft haar diploma niet behaald. Maar als ze morgen een nieuwe stageperiode gaat doorlopen en ze behaalt daar een voldoende op, dan behaalt ze een masterdiploma", aldus van Audenhove. Toch zal Anja doorzetten omdat ze koste wat het kost haar diploma wil behalen.