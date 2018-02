Brasschaat -

De ouderlijke villa waar Lyndsey, Kelly en Debby Pfaffs opgegroeid zijn en die het decor was voor de VTM-realityreeks ‘De Pfaffs’ is weer een stukje goedkoper geworden. De vraagprijs is nu al gezakt tot 695.000 euro terwijl er oorspronkelijk 1,9 miljoen euro voor gevraagd werd.