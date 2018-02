Dit waren de hoogtepunten van de modeweek in New York

De modeweek in New York zit erop. Zoals elke keer voorspelden topontwerpers wat we over een half jaar zullen dragen én bezorgden ze fans mooie momenten op en naast de catwalk. Een overzicht van de hoogtepunten.

Trotse ex-borstkankerpatiëntes

Een bijzonder krachtig moment op de catwalk vond plaats toen het Amerikaanse lingerielabel AnaOno aan zet was. Ontwerpster Dana Donofree stuurde modellen de catwalk op die borstkanker hebben overwonnen. De dames toonden trots hun littekens en creaties die speciaal zijn ontworpen voor overlevers van de vreselijke ziekte.

Drag kindje Desmond Napoles

Tijdens de show van Gypsy Sport maakten we kennis met de 10-jarige Desmond Napoles, een jongetje uit New York dat zichzelf voorstelt als een drag queen en een heleboel volgers heeft op Instagram. Het defilé viel op dankzij de grote diversiteit onder de modellen, maar hij stal beslist de show (en ons hart).

Foto: ISOPIX

De binnenkomer van Philipp Plein

De modeweken, die staan garant voor heel wat spektakel. Een van de meesters is dat aspect is Phillipp Plein, die een zeer futuristisch decor neerzette met een enorme robot als hoogtepunt. Topmodel Irina Shayk mocht aan zijn hand paraderen op de catwalk.

50 facetten van Raf Simons

Raf Simons refereerde met zijn nieuwste collectie naar de ‘Safe’, een film uit 1995 met Julianne Moore in de hoofdrol, maar ook naar Amerika zelf. Hij stelde tijdens het ontwerpproces een lijst op met 50 termen, evenveel als er Amerikaanse staten zijn. Alle termen kwamen terug in zijn creaties. De internationale modepers was lovend en stelt dat Raf Simons voor het eerst zijn eigen stempel op het label drukt.

Foto: ISOPIX

Beroemdheden troef

Bij Ralph Lauren (eerste foto) en Calvin Klein (tweede foto) zat de zaal helemaal vol beroemdheden. Van Hilary Swank en Katie Holmes bij de Amerikaanse designer tot Nicole Kidman, Laura Dern en Margot Robbie die het werk van onze landgenoot Raf Simons voor Calvin Klein wilden bewonderen.

Celebs op de catwalk bij Christian Siriano

Celebs horen niet alleen thuis op de eerste rij, maar ook op de catwalk zelf. Dat vond althans Christian Siriano. Hij liet onder meer Tasha Jefferson (Taystee in ‘Orange is the New Black’) en actrice Selma Blair zijn nieuwste creaties tonen.

Kaia Gerber

De dochter van Cindy Crawford en Rande Gerber is goed op weg om the next best thing te worden in de modewereld. Voor Coach, Anna Sui en Calvin Klein: het 17-jarige evenbeeld van haar moeder viel op door haar professionaliteit in elke show. Mama en papa kwamen met veel plezier kijken.

Kusje van Victoria Beckham

Het label van Victoria Beckham bestaat al tien jaar en dat vierde ze met een intieme modeshow. Zoals altijd zat haar gezin op de eerste rij en deze keer leverde dat na het defilé prachtige beelden op. De ontwerpster gaf manlief en kinderen een kusje en een dikke knuffel.

Maybelline New York Party

Dé afterparty was er eentje van cosmeticamerk Maybelline. Onder de aanwezigen: topmodellen Gigi Hadid, Jourdan Dunn en hun vriendinnen. Voor het feestje poseerden ze allemaal gewillig voor de aanwezige fotografen.

Foto: ISOPIX

De roze haren van Gigi

Het Amerikaanse topmodel Gigi Hadid was op bijna geen enkele catwalk weg te denken, maar haar loopje voor Jeremy Scott blijft misschien het langst bij. De blondine droeg een roze ‘Lost in Translation’-pruik. Ook alle andere modellen hadden voor de gelegenheid een kleurrijk bobkapseltje.