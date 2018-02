Vijfjarige jongen gereanimeerd in zwembad Halle

In de Sportoase Hallebad in Halle is donderdagnamiddag een vijfjarige jongen uit het water gehaald en gereanimeerd. De jongen, die met zijn opa was gaan zwemmen, werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Daar zou zijn toestand intussen gestabiliseerd zijn. Vanwege van het incident werd het zwembad ontruimd, aldus nog de politie. De juiste omstandigheden van het incident zijn nog niet duidelijk. Zo is nog niet geweten of de jongen in moeilijkheden geraakte, dan wel of er een medisch probleem was.