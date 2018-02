Maasmechelen - De Muizenval is niet alleen een toneelstuk van Agatha Christie, maar sinds 2000 ook de speciaalzaak van Stef Demulder en zijn vrouw Nadia di Costanzo. Het aanbod is vooral gericht op het land van Petrarca en Versace.

De Italiaanse origine van de vrouw des huizes is daar niet vreemd aan. Ocelli in foglie di castagno, pecorino alle noci, moliterno al tartufo... Het gamma is erg ...