‘Dogsitter’ maakt zich schuldig aan seksuele handelingen met hond wanneer gezin op reis is

themabeeld - de hond op de foto is niet de hond in kwestie. Foto: ss

Een man moet zich voor de correctionele rechtbank van Oost-Vlaanderen verantwoorden voor bestialiteiten. Daar maakte hij zich schuldig aan toen hij op hond Rasko moest passen. De zaak komt volgende week dinsdag voor.

Tussen 22 januari en 30 januari 2016 was H.P. op vakantie met zijn gezin. Hij deed een beroep op D.D.M. als hondenoppasser voor zijn hond Rasko, een Duitse herder. Door middel van camera’s in de woning – waarvan de hondenoppasser op de hoogte was - kon H.P. zien dat D.D.M. naakt rondliep in zijn huis en “walgelijke seksuele handelingen” stelde met zijn hond Rasko.

Gevangenisstraf

Sinds maart 2007 zijn seksuele handelingen met dieren strafbaar, nadat dierenrechtenorganisatie GAIA daar meermaals voor gepleit had. In 2006 diende GAIA een klacht in tegen een 36-jarige man, een nachtwaker in een dierenasiel, die tussen 1997 en 1999 seksuele betrekkingen had met asielhonden. Die persoon, die zich op het internet Freaky noemde, filmde zijn seksuele handelingen met dieren, nam er foto’s van en plaatste die op het internet. Hij werd uiteindelijk niet veroordeeld wegens dierenmishandeling omdat de rechter oordeelde dat er geen wettelijke grondslag was. GAIA drong aan op een wijziging van de dierenwelzijnswet en in 2007 haalden de dierenrechtenverdedigers hun slag thuis.

In de zaak die nu voorkomt, kan D.D.M. een straf krijgen die kan oplopen tot een gevangenisstraf van één tot drie maanden en tot geldboetes van 2000 euro (die dan met 6 vermenigvuldigd worden).

“GAIA is er uiteindelijk in geslaagd de dierenwelzijnswet te doen wijzigen zodat zoösexuelen hun wanpraktijken niet meer straffeloos kunnen plegen”, aldus Michel Vandenbosch van GAIA. “Ik heb er vertrouwen in dat de rechtbank deze verwerpelijke daden gaat veroordelen aangezien seks met dieren uitdrukkelijk strafbaar is. Wat die man heeft gedaan, moet bestraft worden, zeker wanneer de feiten niet ontkend worden. Bestialiteiten zijn handelingen die indruisen tegen de waardigheid en het welzijn van dieren schenden. Dergelijke misbruiken kunnen absoluut niet door de beugel.”

De advocaat van GAIA, Meester Anthony Godfroid, vult aan: “De strafwetgever is terecht van oordeel dat seks met dieren evenzeer strafbaar moet zijn zoals seks met kinderen. Ik span mij in voor mijn cliënte opdat deze “dogsitter” een voelbare straf krijgt.”