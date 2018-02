Genk / Opglabbeek / Meeuwen-Gruitrode / Zutendaal / As / Houthalen-Helchteren -

Er zijn in onze provincie namaakbiljetten van 50 euro in omloop die van “uitstekende kwaliteit” zijn. Dat meldt de politiezone Carma, die al meerdere meldingen heeft ontvangen over het vals geld. “Zelfs een valsgelddetectorstift ontmaskert deze biljetten niet”, klinkt het.