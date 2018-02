Wout Poels wint tweede etappe in de Ruta del Sol, Tim Wellens kan aanval bergop niet verzilveren

De 30-jarige Nederlander Wout Poels (Team Sky) heeft donderdag een dubbelslag geslagen in de tweede etappe van de 64e Ronde van Andalusië (cat. 2.BC). Hij won de rit bovenop de steile Alto de las Allanadas en veroverde zo de leiderstrui. Na 140 kilometer van Otura naar La Guardia de Jaén had Poels op de slotklim twee seconden voor op de Spanjaard Luis Leon Sanchez en op Tim Wellens.

De Spanjaard Mikel Landa werd op vier seconden vierde, net voor de Deen Jakob Fuglsang. De Brit Chris Froome moest 27 seconden toegeven op zijn ploegmaat Poels, maar was toch nog zevende. Jelle Vanendert finishte als tweede Belg op 38 seconden op de tiende plaats.

Poels neemt de leiderstrui over van de Fransman Thomas Boudat, die woensdag de openingsrit won. Leon Sanchez en Wellens zijn ook in de stand tweede en derde op twee seconden van Poels.

Foto: Photo News

De tweede etappe in de Ruta del Sol was slechts 140 kilometer lang, maar de aankomst boven 1.000 meter op de Alto de las Allanadas beloofde wel vuurwerk. Een groep van acht renners vormde de vroege vlucht. Onder hen de Belgische neoprof Aaron Verwilst (Sport Vlaanderen-Baloise), die bedrijvig was aan de tussenspurts. De Spanjaard Diego Rubio zou als laatste van de vluchters bijgehaald worden op de steile slotklim van drie kilometer, met percentages tot 20 procent. Op die beproeving voerde Astana het tempo hoog op in dienst van Fuglsang. Hij was de eerste van de klassementsrenners die in de aanval ging en lokte een reactie uit van Wellens. De klimmer van Lotto Soudal plaatste nadien op z’n eentje een tweede prik, maar hij kraakte een halve kilometer voor de finish, waarop Poels zijn winnende jump plaatste.

Vrijdag is het weer aan de sprinters in de Ruta del Sol. De derde etappe tussen Mancha Real en Herrera (166,1 km) is de vlakste rit in lijn in deze Spaanse rittenkoers. .

Uitslag:

1. Wout Poels

2. Luis Leon Sanchez

3. Tim Wellens

4. Mikel Landa

5. Jakob Fuglsang

6. Marc Soler

7. Chris Froome

8. Mikel Bizkarra

9. Amaro Antunes

10. Jelle Vanendert