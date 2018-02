Zonhoven / Genk - In de Tongerse correctionele rechtbank zijn donderdag straffen tussen 18 en 42 maanden cel uitgesproken tegen zes mannen die vier cannabisplantages opgezet hadden. De daders tussen 35 en 56 jaar waren actief in Genk, Sint-Truiden en Zonhoven.

De feiten speelden zich af tussen december 2015 en juni 2016. Op 8 juni 2016 ging de bal aan het rollen na het aantreffen van twee plantages in Genk en in Zonhoven. In Genk troffen de speurders 2.046 ...