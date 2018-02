Paus ontmoet enkele keren per maand slachtoffers van seksueel misbruik

Paus Franciscus ontmoet meermaals per maand slachtoffers van seksueel misbruik. Dergelijke ontmoetingen vinden “zowel individueel als in groep” plaats, zei de woordvoerder van het Vaticaan, Greg Burke, donderdag. “Paus Franciscus luistert naar de slachtoffers en probeert hen te helpen de zware wonden die hen zijn toegebracht, te helen”. Uit respect voor het leed van de getroffenen, worden de gesprekken met het grootste vertrouwen behandeld.

De katholieke kerk wordt door gevallen van misbruik steeds weer door elkaar geschud. De Argentijn wees er op dat hij tegenover seksuele delicten in de kerk de nultolerantie handhaaft. Hij was het die in 2014 een commissie voor kinderbescherming in het leven riep. Enkele leden van die commissie hekelden in het verleden echter dat binnen de Kerk nog steeds verzet heerst tegen de opheldering van verwerpelijke feiten.

Tijdens zijn laatste reis naar Latijns-Amerika was er kritiek op een uitspraak van Franciscus, die kort daarop toegaf een foute opmerking gemaakt te hebben. Hij had gezegd dat “er geen enkel bewijs” op tafel lag tegen de Chileense bisschop Juan Barros die een pedofiele priester in bescherming had genomen. Dat woord “bewijs” kwetste vele slachtoffers van misbruik, gaf de paus toe.