Man vergeet SD-kaartje met foto’s van naakte kinderen op toilet

Mechelen - Een 41-jarige man uit Leuven stond in Mechelen voor de rechter voor het bezit van kinderporno. De man liep op een wel heel vreemde manier tegen de lamp: hij was het sd-kaartje met de foto’s op het toilet van zijn werk vergeten.

Op 1 februari van vorig jaar trof een werknemer van een groot bedrijf in Mechelen-Zuid een SD-kaartje (een geheugenkaartje) aan op het toilet van de firma. Nazicht bracht aan het licht dat er op het kaartje tientallen foto’s van naakte kinderen stonden. “Het ging om foto’s van meisjes die tussen de zes en vijftien jaar oud waren”, zei openbaar aanklager Ken Van hoogenbemt. “Alles samen ging het om 215 foto’s van minderjarigen en enkele beelden van vrouwen die meerderjarig leken.”

Heel snel kwam aan het licht dat het kaartje eigendom was van een man die in opdracht van een andere firma in het Mechelse bedrijf werkzaam was. Omdat de betrokkene ook twee minderjarige dochters had, werd nagegaan of er mogelijk sprake was van seksueel misbruik. Dat bleek uiteindelijk niet het geval te zijn.

Het parket eiste acht maanden cel met probatie-uitstel. “Bij mijn cliënt overheersten twee gevoelens: schaamte, maar ook opluchting. Opluchting dat het aan het licht was gekomen en dat er kon gewerkt worden aan zijn problematiek”, zei de raadsman van de Leuvenaar. “De hele zaak heeft ook een flinke impact gehad op zijn leven. Maandenlang leefde hij gescheiden van zijn vrouw en kinderen. Gelukkig zit de relatie met zijn gezin ondertussen weer op de rails.”

De beklaagde, die ingenieur is, startte na zijn arrestatie onmiddellijk met een behandeling voor zijn problemen. Hij vroeg een probatie-opschorting. Vonnis op 15 maart.