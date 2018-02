China bevestigt eerste geval H7N4-vogelgriep bij mens

In China is een vrouw besmet geraakt met de nieuwe H7N4-variant van het vogelgriepvirus. Het is de eerste keer dat het virus bij een mens wordt vastgesteld. De vrouw is ondertussen wel hersteld.

Het was het Centrum voor Gezondheidsveiligheid van Hong Kong dat gisteravond melding maakte dat een 68-jarige vrouw aan de oostkust van China besmet was geraakt met de H7N4-vogelgriep. Dat centrum werd geïnformeerd door het Chinese ministerie van Gezondheid. Volgens de Chinezen is het de eerste keer dat het H7N4-virus bij een mens wordt ontdekt.

De eerste symptomen van het vogelgriepvirus werden op 25 december vastgesteld bij de vrouw, die afkomstig is uit de provincie Jiangsu. Ze werd op 1 januari in het ziekenhuis opgenomen, waar ze op 22 januari weer werd ontslagen.

“Ze kwam in contact met levend gevogelte voor de symptomen zich begonnen te manifesteren”, meldde de regering in Hong Kong. “Niemand uit haar directe omgeving vertoonde symptomen tijdens de periode van medische surveillance.”

Volgens Hong Kong bevestigde het Chinese centrum voor ziektepreventie dat het virus van vogels afkomstig is.

De meest voorkomende vogelgriepvarianten bij mensen zijn H5, H7 en H9. Het H7-virus heeft negen bekende varianten, waarvan H7N4 er één is. Bij de meeste varianten komt besmetting bij mensen zeer weinig voor. De H7N9-variant werd in China sinds 2013 wel al 1.500 keer bij mensen vastgesteld. 40 procent van de mensen overleden uiteindelijk.