Grootmoeder voorkomt mogelijk nieuw bloedbad op school in VS nadat ze dagboek kleinzoon (18) leest

In de Amerikaanse staat Washington heeft een oma van een 18-jarige leerling plannen voor een mogelijk bloedbad in een middelbare school kunnen verhinderen. De kleinzoon wist heel goed wat hij wilde doen en gaf toe inspiratie te hebben opgedaan uit eerdere schietpartijen.

De vrouw verwittigde de politie dinsdagochtend, nadat ze in het dagboek van de 18-jarige Joshua O’Connor aanwijzingen had gevonden over zijn plannen om een bloedbad aan te richten door zijn klasgenoten dood te schieten. Het wapen dat hij daarvoor wilde gebruiken, vond ze in een gitaarkoffer. Dat deelde de politie van de stad Everett woensdag lokale tijd mee.

O’Connor kon nauwelijks wachten om zijn plannen in daden om te zetten, waarbij hij zoveel mogelijk mensen wilde doden, citeerde de lokale krant The Herald uit het dagboek van de schooljongen. “Ik bereid mezelf voor”, schreef hij. “Ik kan niet wachten. Mijn doel is nu veel duidelijker geworden. Ik kan niet wachten om de klas binnen te wandelen en iedereen dood te schieten.”

Berucht

Door zoveel leerlingen als mogelijk dood te schieten, hoopte O’Connor dat de schietpartij berucht zou worden. “Ik heb veel massamoorden bestudeerd en heb geleerd uit de fouten van eerdere daders.”

Welke school zijn doelwit zou worden, wist O’Connor volgens zijn dagboek pas nadat hij een muntje had opgegooid. Ofwel werd het Kamiak High School, ofwel ACES, de school waar hij in oktober naar werd verhuisd. Het werd zijn huidige school.

Overval

In het dagboek pochte O’Connor ook over een gewapende overval op een supermarkt, die maandagavond gebeurde. Die werd gepleegd door twee gemaskerde dieven met een AK-47. De twee maakten 100 dollar buit, waarvan vermoed wordt dat ze gediend zal hebben om de geplande schietpartij op de school te financieren. Een van de twee daders was O’Connor dus, maar het is nog onduidelijk wie de tweede was.

In zijn dagboek beschrijft de dader het gevoel van macht dat een wapen richten op de kassier hem gaf.

Explosieven

Bij de huiszoeking bij de grootmoeder nam de politie naast het geweer ook zelfgemaakte explosieven in beslag.

De jongeman werd naar verluidt dinsdag op school door de politie opgepakt. Hij had een mes en marihuana bij zich. Hij gaf de overval toe. De agenten namen hem mee, maar in het commissariaat wist hij zich los te werken uit zijn handboeien. Hij probeerde te vluchtten, maar viel. Wanneer de politie hem opnieuw handboeien wilde aandoen, werd hij agressief en schopte hij hen.

De jongeman zit in preventieve hechtenis op verdenking van poging tot moord, geweld tegen een agent en een overval. De politie vermoedt dat hij alleen wilde handelen en dat hij na de massamoord uit het leven wilde stappen.

Bij een schietpartij op een middelbare school in Florida vielen woensdag minstens 17 doden en verschillende gewonden. Een aantal leerlingen en leerkrachten vechten nog voor hun leven.