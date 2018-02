In enkele klikken meer informatie over studiekeuze van je dromen

Brussel - Toekomstige studenten die op zoek zijn naar meer informatie over de verschillende studierichtingen en universiteiten en hogescholen kunnen voortaan ook terecht op de website ‘Opleiding in cijfers’. Dat meldt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) donderdag.

“Met de website ‘opleiding in cijfers’ wordt aan de studenten een nieuw digitaal platform aangeboden waar extra informatie over alle opleidingen te vinden is. Informatie zoals waar je opleidingen kan volgen, het aantal studenten die de opleiding volgen, hoeveel mannen en vrouwen, waar ze wonen, wat hun vooropleiding is en de kwaliteit van de opleiding”, licht Crevits toe.

De website, die er is gekomen in overleg met de hogescholen, universiteiten, de Vlaamse Vereniging voor Studenten, de Vlaamse Scholierenkoepel en de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO), vervangt de vroegere visitatierapporten. Nieuw is dat informatie over alle opleidingen en instellingen vanuit een databank op een gelijke manier ter beschikking wordt gesteld. Vroeger werd dit door elke instelling op haar eigen manier gedaan.

Toekomstige studenten vinder er ook info over de kwaliteit van de opleiding en de instellingen. Die kwaliteit wordt voortaan via een instellingsreview bekeken. Instellingen zullen beoordeeld worden of ze alles in huis hebben om te garanderen dat hun opleidingen aan de vereisten voldoen. De opleiding zelf zal niet langer door een externe procedure beoordeeld worden. “Dat zorgt voor meer autonomie voor de instellingen, die zelf verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van hun aanbod”, besluit Crevits.