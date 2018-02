Zestien lichtgewonden door storm in olympisch park

Bij de felle wind van woensdag in het olympisch park in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang zijn zestien lichtgewonden gevallen. Het gaat om dertien medewerkers en drie toeschouwers, zo maakte het lokale organisatiecomité (POCOG) donderdag bekend.

“Er zijn enkel lichtgewonden gevallen. Zij werden ter plekke verzorgd en naar huis gestuurd”, aldus een woordvoerder. In totaal werden er ook zestig tenten beschadigd.

Donderdag is er van stormweer geen sprake meer in Pyeongchang en kunnen de toeschouwers genieten van een prille zon bij temperaturen boven het vriespunt. Ook is de wind intussen geluwd, waardoor de competities zoals gepland kunnen doorgaan.

Foto: Photo News

Foto: Photo News