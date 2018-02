Noor skiet naar goud in koningsklasse van het alpineskiën, halve Belg zevende

De Noor Aksel Lund Svindal heeft donderdag goud veroverd in de afdaling bij de mannen op de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang.

In de koningsklasse van het alpineskiën werkte de 35-jarige tweevoudige wereldkampioen in deze discipline zijn run in het Jeongseon Alpine Centre af in 1:40.25 en daarmee was hij twaalf honderdsten van een seconde sneller dan zijn landgenoot Kjetil Jansrud, vier jaar geleden op de Spelen in Sotsji goed voor brons. Deze keer ging het brons naar de Zwitserse regerende wereldkampioen Beat Feuz, die 5.31 trager was dan de winnaar. Olympisch titelverdediger Matthias Mayer kwam niet verder dan de negende plaats en moest zo onder meer Vincent Kriechmayr voor zich dulden. De 26-jarige Kriechmayr komt uit voor Oostenrijk, maar heeft wel een Belgische moeder. Zij moesten allemaal tot vandaag/donderdag wachten om in actie te komen in de afdaling, die aanvankelijk maandag op het programma stond maar door de felle wind verplaatst werd.

Voor Svindal was het de vierde olympische medaille in zijn carrière. De vorige drie behaalde hij in 2010 op de Spelen in het Canadese Vancouver. Toen pakte hij goud op de super-G, zilver in de afdaling en brons in de reuzenslalom. Met zijn zege in Pyeongchang is hij ook de eerste Noor geworden met goud achter zijn naam in de afdaling.