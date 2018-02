De schutter van Parkland: een kwade 19-jarige die dol was op wapens

De schutter die woensdagnamiddag willekeurig leerlingen is beginnen neerschieten op zijn voormalige middelbare school in Parkland, Florida, is geïdentificeerd als de 19-jarige Nicolas Cruz. Een jongeman die net zijn pleegmoeder verloor en van wapens hield.

Enkele leerlingen van de Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland zeiden woensdagnamiddag al dat ze hem herkenden. “Een oud-leerling”, zeiden ze aan Amerikaanse media. Dat bleek correct te zijn: de dader van het bloedbad in Florida was de 19-jarige Nicolas Cruz, een oud-leerling van de school.

Schooldirecteur Robert Runcle benadrukte na de feiten dat er geen enkele waarschuwing was en dat er geen aanleiding was om bang te zijn voor een dergelijke schietpartij. Daar worden heel wat vraagtekens bij geplaatst door leerlingen én leraars.

Foto: AP

“Vorig jaar is hem duidelijk gemaakt dat hij de campus niet op mocht met een rugzak”, vertelt wiskundeleraar Jim Gard, die Cruz in zijn klas had. “Er waren heel wat problemen met hem vorig jaar. Hij bedreigde andere leerlingen en volgens mij is hij daarom van school gestuurd.” In die rugzak zaten volgens andere bronnen enkele messen.

Andere bronnen van Amerikaanse media schetsen ook geen bijster goed beeld van de schutter. Hij zou recent zijn pleegmoeder verloren zijn, wat een klap was voor hem. Dat in combinatie met de woede die hij al in zich had door de problemen op school, zou volgens Amerikaanse media wel eens de aanleiding kunnen geweest zijn voor de schietpartij.

Aan een wapen geraken was geen probleem voor Cruz, want hij stond bekend als een grote liefhebber van wapens. Hij ging graag jagen en zou daarom thuis wat wapens gehad hebben.

“Hij was gestoord en racistisch”, zeiden andere leerlingen dan weer over hem.