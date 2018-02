Leuven verliest nipt van Charleroi

Leuven - In een inhaalwedstrijd van de 16e speeldag in de EuroMillions Basketball League heeft Charleroi woensdag een nipte 83-85 zege geboekt bij rode lantaarn Leuven. Aan de rust had Charleroi nog een geruststellende 40-51 voorsprong en na het derde kwart was die intact (57-68), maar Leuven maakte er in het vierde kwart (26-17) nog een thriller van.

De Amerikaan Seth Tuttle was met zijn 17 punten, 8 rebounds en 3 assists de uitblinker bij Charleroi. Aan de overkant waren Cameron Rundles (21 ptn) en ex-Carolo Anthony Lambot (19) goed bij schot.

In de stand klimt Charleroi (28 punten) over Bergen (27 punten) naar de vierde plaats. Leuven sluit in het klassement de hekken en heeft 19 punten.