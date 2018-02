Studenten verschansen zich in klaslokaal tijdens schietpartij: “De paniek was enorm”

Tijdens de schietpartij in een middelbare school in de Amerikaanse staat Florida van woensdag hebben leerlingen zelf beelden verspreid op sociale media. Daarop is te zien hoe ze zich in een klaslokaal terwijl de schutter nog buiten rondloopt.

Enkele leerlingen houden zich schuil tussen tafels en stoelen in een klaslokaal terwijl op de achtergrond de geweerschoten weerklinken. Die beelden kon een leerling van de Marjory Stoneman Douglas High School in de Amerikaanse staat Florida woensdag maken.

Rond 14.20 uur lokale tijd had een schutter er het vuur geopend. Hij schoot in het rond, zo getuigden meerdere studenten, en verwondde vele tientallen mensen.

Leerkrachten namen meteen de beslissing om de leerlingen zo veel mogelijk in veiligheid te brengen. Een leerling tweette zelfs vanuit zijn klas: “Er wordt geschoten in mijn school en ik zit ingesloten. Ik ben enorm bang.”

My school is being shot up and I am locked inside. I’m fucking scared right now. pic.twitter.com/mjiEmPvGNb — Aidan (@TheCaptainAidan) 14 februari 2018

Een andere leerling van de school vertelde later aan een lokale televisiezender hoe iedereen “gek werd” toen duidelijk werd dat er een schietpartij aan de gang was.

“We dachten dat het een brandoefening was, zoals we eerder vandaag hadden”, klonk het. “Niemand was nerveus, tot stilaan duidelijk werd dat het om geweerschoten ging. Iedereen panikeerde en liep in het rond.”

Heel wat jongens en meisjes konden tijdens de schietpartij al hun ouders op de hoogte brengen, terwijl ze zich stil moesten houden. “We dachten eerst dat het een grap was”, zegt een van de ouders. “Je weet nooit dezer dagen. Maar dit is echt vreselijk.”

“Mijn dochter stuurde me dat ze oké was en dat ze een schot had gehoord”, zegt een andere ouder. “Ik ben blij dat ze me kon sturen.”