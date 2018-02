Belgian Cats walsen over Zwitserland in kwalificatie voor EK basketbal

Het Belgische nationale vrouwenteam heeft woensdagavond zijn vierde wedstrijd van de kwalificatieronde voor het EK 2019 met 98-59 (ruststand 50-29) gewonnen van Zwitserland. De Belgian Cats veegden zo hun slippertje tegen Tsjechië (53-48) van zaterdag uit.

Na de nederlaag in Tsjechië van afgelopen zaterdag, konden de Belgian Cats zich geen tweede verlies veroorloven. Dat leken de Belgische basketvrouwen te hebben begrepen. In een uitverkochte De Lange Munte in Kortrijk begonnen de Belgian Cats gretig aan de wedstrijd. Aan het einde van het eerste kwart keek Zwitserland, dat ook zijn eerste wedstrijd tegen België verloor (56-85), al tegen een 26-16-achterstand aan en tijdens de pauze stond er 50-29 op het scorebord. In de tweede helft zetten de Belgische vrouwen hun demonstratie verder, hetgeen een eindscore van 98-59 opleverde.

Emma Meesseman (19 punten en 5 rebounds) was de uitblinker bij België. Aan de overkant speelde Marielle Giroud een erg sterke wedstrijd. De Zwitserse was goed voor 28 punten en 8 rebounds. De Belgian Cats moesten het zonder sterspeelster Ann Wauters doen. Zij recupereert momenteel van een operatie aan de meniscus.

België (7 punten) is tweede in groep G en heeft 1 punt minder dan leider Tsjechië (8 punten). Duitsland is 3e met 5 punten, Zwitserland is laatste en heeft 4 punten. De groepswinnaars en de zes beste tweedes plaatsen zich voor EK 2019 in Letland en Servië.