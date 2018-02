Cristiano Ronaldo zette de ommekeer in voor Real Madrid in de Champions League. De Portugese superster scoorde tegen PSG op slag van rust de 1-1 vanop de stip. Maar de penalty van Cristiano Ronaldo werd al snel als een lopend vuurtje gedeeld op de sociale media. Want wat blijkt: de bal veert net voordat Ronaldo gaat trappen mysterieus op. Dat Ronaldo kan toveren met een bal, wisten we al. Maar dan toch vooral figuurlijk bedoeld...