Bekende Hasseltse horecabaas krijgt celstraf

Hasselt -

De bekende Hasseltse horecabaas Rudi Vanderstraeten (57) is veroordeeld tot 18 maanden cel en 12.000 euro boete. Hij ging opnieuw in de fout nadat hij in 2013 al eens 16 maanden cel kreeg voor diverse faillissementsmisdrijven. Deze keer overtrad de vijftiger een opgelegd handelsverbod van tien jaar. Ondanks dat verbod bleef Vanderstraeten aan het roer van de Orangerie in de Walputsteeg staan. Zijn advocaten Hans Valkenborg en Philip Daeninck zijn toch tevreden omdat de rechtbank rekening hield met verzachtende omstandigheden.