Zuid-Afrikaanse president Zuma neemt onmiddellijk ontslag: “Er moeten geen doden vallen in mijn naam”

De Zuid-Afrikaanse president Jacob Zuma heeft woensdag aangekondigd “onmiddellijk ontslag te nemen”, zelfs al gaat hij niet akkoord met hoe zijn partij, het ANC, zijn ontslag afgehandeld heeft. “Er moeten geen doden vallen in mijn naam”, legde Zuma zijn ontslag uit. De afgelopen weken nam de druk op de 75-jarige hand over hand toe. De eind vorig jaar verkozen ANC-partijleider en vicepresident Cyril Ramaphosa neemt nu over.

Het partijbestuur had de president dinsdag gevraagd om op te stappen, maar daar was Zuma niet op ingegaan. Voor woensdagvoormiddag was een verklaring aangekondigd, maar dat deed een woordvoerder later af als “fake news”. In een interview met de Zuid-Afrikaanse openbare omroep SABC haalde hij woensdagmiddag nog uitgebreid uit naar de partij, maar op het einde van een ruim een half uur durende persconferentie, woensdagavond, schepte Zuma alsnog klaarheid.

Eerder op de dag hadden de parlementsleden van de partij hem voor een ultimatum gesteld: of woensdag ontslag nemen, of donderdag een motie van wantrouwen moeten ondergaan waar hij zeker weggestemd zou worden.

Woensdagochtend was de politie binnengevallen op het landgoed van de Gupta-familie Foto: EPA-EFE

Woensdagochtend was de politie al binnengevallen op het landgoed van de Gupta-familie, een zakenfamilie die dicht bij Zuma staat en samen met de president beschuldigd wordt van corruptie. Beiden ontkennen de beschuldigingen echter.

“Het ANC zou nooit verdeeld mogen zijn in mijn naam”, klonk het uiteindelijk. “Ik ben daarom tot de beslissing gekomen om onmiddellijk af te treden als president van de republiek.” Eerder zei hij al dat hij de bevolking van Zuid-Afrika zo goed gediend heeft als hij kon.

Zuma’s persconferentie ging eerder alle kanten uit - de ene keer hintte hij op de motie van wantrouwen van donderdag, niet veel verder in de toespraak leek hij dan toch op ontslag aan te sturen.

In een eerste reactie begroette het ANC de beslissing van de president, en dankt ze hem voor de inspanningen die hij leverde. Al meer dan een week lang voerde Zuma gesprekken met de partijtop over zijn exit. Zuma en de partij konden echter geen akkoord vinden over de voorwaarden en het tijdstip van Zuma’s vertrek.

Ramaphosa (65) wordt vrijdag ingezworen als president.