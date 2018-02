Neem alle Walen, migranten en buitenlanders weg, en onze hele economie stokt

Zitten we echt in de gouden tijd waarin de werknemer baas is en kan kiezen voor wie hij wil werken en voor welk loon? Zo zou het moeten zijn volgens de spelregels van vraag en aanbod. Want er zijn nog nooit zoveel vacatures geweest. Zelfs de overheid zoekt nog mensen: Financiën wil 450 bachelors, geen enkele ervaring nodig.