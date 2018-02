Zwaargewonde bij frontale botsing

Houthalen-Helchteren -

Woensdagnamiddag om iets over 15.30 uur knalden twee wagens frontaal op elkaar in een bocht aan de Brugstraat in Houthalen-Helchteren. Vermoedelijk was een voertuig op het andere rijvak beland en vreemd genoeg waren er geen remsporen te zien. In beide zwaar beschadigde voertuigen zaten telkens twee passagiers en die werden overgebracht naar ziekenhuizen in Hasselt, Genk en Heusden-Zolder.