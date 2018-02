Brusselse Hind Ben Abdelkader tekent bij Indiana Fever in de WNBA

Brussel - De 22-jarige Hind Ben Abdelkader heeft een contract getekend bij Indiana Fever, een club die uitkomt in het Noord-Amerikaanse professionele vrouwenbasket. Dat maakte de WNBA woensdag bekend.

De jonge Brusselse point-guard trekt in april naar de club, die door de Amerikaanse Pokey Chatman getraind en geleid wordt, om er aan de seizoensvoorbereiding deel te nemen. Ben Abdelkader verdedigt momenteel de kleuren van het Turkse Hatay. Daar haalde ze een gemiddelde van 17,2 punten per wedstrijd in het kampioenschap. Hatay is derde in de competitie en maakt zich op voor kwartfinales van de FIBA Eurocup. Daarin strijdt de Brusselse met haar club tegen Villeneuve d’Asq om een plaats in de halve finale. In de Europese wedstrijden tekent Hind Ben Abdelkader een gemiddelde van 16 punten en 1,6 assists op.

De Belgische point-guard, die momenteel niet geselecteerd is voor de Belgian Cats, speelde in het verleden voor Waregem, Namen en Sint-Katelijne-Waver. Bij die laatste club vertrok ze in 2014 om bij het Spaanse Cadi La Seu aan haar buitenlandse avontuur te beginnen. Vervolgens maakte de basketspeelster tussenstops bij het Franse Nice (2015-2016), het Poolse Wisla Krakau (2016-2017).

Het is niet de eerste keer dat Indiana Fever interesse toont in een Belgische basketster. In april draftte de club uit Indianapolis nog Julie Allemand, point-guard bij Lyon ASVEL en de Belgian Cats.

Hind Ben Abdelkader is ook niet de eerste Belgische die in de WNBA te zien is. Ann Wauters speelde negen jaar lang in de NBA voor vrouwen en pakte er twee jaar geleden de titel met de LA Sparks. Emma Meesseman speelt al vijf jaar voor de Washington Mystics. De Vlaamse center besloot echter om zich deze zomer terug te trekken, opdat ze zich kan concentreren op de Belgian Cats.

Het reguliere seizoen begint op 19 mei en eindigt midden september, vlak voor de start van het WK (22-30 september in Tenerife), waarop ook de Belgian Cats te zien zullen zijn.