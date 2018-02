Schutter opgepakt na schietpartij op middelbare school in Florida: 14 gewonden en meerdere doden

Een gewezen leerling heeft woensdagnamiddag, plaatselijke tijd, een bloedbad aangericht op een middelbare school in Parkland in de Amerikaanse staat Florida. Minstens veertien gewonden werden naar het ziekenhuis gebracht en er vielen meerdere doden. De schutter kon opgepakt worden.

De schutter opende het vuur rond 14.20 uur lokale tijd. Dat is 10 minuten voor de lessen zouden stoppen in de Marjory Stoneman Douglas High School, een school met 3.200 leerlingen en 129 leerkrachten. De dader liep van klas naar klas en schoot willekeurig leerlingen neer, vertelde ooggetuige Matthew Walker aan ABC News.

Volgens de sheriff werden veertien gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar er zijn ook meerdere doden gevallen. Hoeveel is nog onduidelijk. Volgens aangeslagen leerlingen werd ook een leraar neergeschoten.

De massaal toegesnelde politie en SWAT-teams plaatsten de school meteen onder 'lockdown' en konden de dader niet veel later buiten de school oppakken. Hij is een gewezen leerling van de school, maar het is nog onduidelijk hoe lang geleden hij er les volgde en waarom hij de school destijds verlaten had. Een andere leerling, die familie zou zijn van de dader, werd door de politie meegenomen voor verhoor.

"Geen waarschuwing"

De directeur van de school, Robert Runcle, heeft gereageerd na de gruwelijke feiten. "Vandaag is een dag waarvan we hoopten dat we die nooit zouden meemaken. We moeten samenkomen als gemeenschap om dit te verwerken. Dat zullen we, we zullen doorzetten."

Volgens Runcle heeft de school geen enkele waarschuwing gekregen en was er geen aanleiding om bang te zijn. "We kunnen niet leven in een wereld waar we altijd bang zijn."

"Iedereen werd gek"

Een leerling van de school vertelde een lokale televisiezender hoe iedereen "gek werd". "We dachten dat het een brandoefening was, zoals we eerder vandaag hadden. Niemand was nerveus, tot stilaan duidelijk werd dat het om geweerschoten ging. Iedereen panikeerde en liep in het rond."

Een andere leerling, Nicole Baltzer, zat in de les toen het brandalarm afging. Ze hoorde zes geweerschoten en zag iedereen in panie rondlopen. "De schoten waren heel dichtbij", zei ze aan CNN.

Op beelden op de Amerikaanse televisie is te zien hoe de politie de honderden leerlingen evacueert en een grote zoekactie opzet in de school en in de buurt. Intussen vragen de hulpdiensten de leerlingen om binnen te blijven en heel waakzaam en stil te zijn."

Ouders vertellen hoe ze contact zochten met hun kinderen in de school, maar die moesten zich stil houden. "We dachten eerst dat het een hoax was, je weet dezer dagen maar nooit. Het is vreselijk." Een andere sms'te al met haar dochter. "Ze stuurde me dat ze ok was en dat ze een schot gehoord had. Ik ben blij dat ze me kon sturen."

Een leerling tweet zelfs vanuit zijn klas. "Er wordt geschoten in mijn school en ik zit ingesloten. Ik ben enorm bang."

Trump reageert

President Donald Trump heeft gereageerd op de feiten via Twitter. Hij drukt zijn medeleven uit. "Geen kind, leraar of eender wie zou zich onveilig mogen voelen in een Amerikaanse school", schrijft hij.

MORE: Male in red shirt appears to be handcuffed and apprehended by police officers in Parkland, Florida, following shooting at Marjory Stoneman Douglas High School https://t.co/1Y5NBGZMdE pic.twitter.com/EmZdGiSPIP — CBS News (@CBSNews) 14 februari 2018

My school is being shot up and I am locked inside. I’m fucking scared right now. pic.twitter.com/mjiEmPvGNb — Aj22000 (@TheCaptainAidan) 14 februari 2018