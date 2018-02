BrusselPWA’ers uit Wallonië kunnen binnenkort opnieuw in Vlaanderen aan de slag op voorwaarde dat de jobs niet ingevuld geraken met Vlamingen. Het PWA-systeem is in Vlaanderen namelijk sinds 1 januari omgezet in wijk-werken en dat sluit Walen uit. “De regels zijn op vraag van de fruitsector aangepast”, zeggen N-VA’ers Jos Lantmeeters en Jan Peumans. Uit cijfers van BelOrta bleek dat bij hun telers alleen al duizend PWA’ers aan de slag waren onder wie 87 procent uit Wallonië.