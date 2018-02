VIDEO. Veulen 5 jaar geleden slachtoffer van paardenbeul, nu springpaard

Beringen / Lummen -

Een snijwonde van liefst 82 cm, blootgelegde ruggenwervels en ribben, een losgekerfd schouderblad… De verminkingen die een paardenbeul begin augustus 2013 toebracht aan het veulentje Last Chance in zijn wei in Beringen, waren gruwelijk. Nu, vier jaar en vierhonderd hechtingen later, heeft de hengst zijn eerste jumpings gereden. “Al duizenden paarden heb ik verzorgd, maar nog nooit een met zulke verwondingen. Niemand had durven denken dat Last Chance zo’n atleet zou worden”, zegt paardenchirurg Tom Mariën.