Aantal gevallen verdrievoudigd: vrees voor epidemie van mazelen in Europa

Het aantal gevallen van mazelen in Europa is het jongste jaar verdrievoudigd. Er wordt gevreesd voor een epidemie binnen de hele Europese Unie. De inwoners van Frankrijk en Groot-Brittannië krijgen alvast de raad zich zo snel mogelijk te laten vaccineren.

Het Europese Centrum voor Ziektepreventie en -preventie (ECDC), dat deel uitmaakt van de Europese Unie, merkte de spectaculaire stijging van het aantal gevallen van de mazelen op. In 2017 werd de ziekte 14.451 keer vastgesteld. Een immens aantal als je weet dat het aantal gevallen in 2016 nog op 4.643 stond.

Foto: AFP

Het zwaarst getroffen door de ziekte was Roemenië, met 5.560 gevallen. Daarna komen ItaliË (5.004), Griekenland (967) en Duitsland (929). Die aantallen zijn wel onder voorbehoud, zegt het ECDC, want bijvoorbeeld in Roemenië zijn de meldingen vertraagd omdat het er zoveel zijn. Alleen in Letland en Malta werd geen enkel geval van de mazelen gemeld.

Aan de oorzaak van de uitbraak van mazelen ligt de gebrekkige vaccinatie in tal van landen. Onder meer Frankrijk en Groot-Brittannië vragen hun inwoners dan ook om zich massaal te laten vaccineren. Het ECDC vreest voor een epidemie in heel Europa. Hoeveel gevallen er in ons land gemeld zijn, is nog niet duidelijk.

Wat zijn de mazelen?

De mazelen behoren tot de meest besmettelijke infectieziekten en worden veroorzaakt door het mazelenvirus. Het is een typische kinderziekte, die vooral voorkomt bij kinderen tussen 1 en 6 jaar. De ziekte duurt ongeveer twee weken en gaat vanzelf over, maar kinderen kunnen er wel heel ziek door zijn. Zo kan de ziekte bijvoorbeeld leiden tot complicaties, zoals oorontsteking, diarree, longontsteking, keelontsteking of hersenontsteking. Mazelen zijn een van de voornaamste oorzaken van sterfte onder kinderen. Ook voor volwassen kan het fatale gevolgen hebben, zoals afgelopen zaterdag bij een 32-jarige Franse vrouw.

De symptomen van mazelen zijn rode vlekken die beginnen achter de oren en zich verspreiden over het hele lichaam in een periode van drie dagen, hoge koorts, een erg zieke indruk, niet speels en niet actief zijn, oogontsteking en rode ogen, hoesten, verkoudheid en een lopende neus. De ziekte wordt overgedragen via in de lucht zwevende vochtdruppeltjes uit neus, keel en mond, direct contact met snot of slijm en soms via besmette voorwerpen op oppervlakten.