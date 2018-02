"Wanneer je hier komt wonen, moet je alles wat je als ‘normaal’ beschouwt achter je laten"

Diepenbeek - Mocht hij een paar eeuwen eerder zijn geboren, zou Diepenbekenaar Jelle Smets zeker ontdekkingsreiziger zijn geworden. Zijn bucketlist van te bezoeken landen beslaat zowat de hele wereldbol. Zijn eerste statie sinds vier jaar is de Chinese universiteitsstad Gongyi. Tussen het lesgeven op de universiteit door is de stad - naar eigen zeggen - het portaal om China, en bij uitbreiding Azië, te verkennen. “Voor mij en mijn vrouw is het een grote speeltuin waar we al de meest fantastische dingen hebben gezien”, vertelt Jelle.

Wanneer we de Diepenbekenaar op een blauwe dinsdag proberen te bereiken via Skype lukt dat niet meteen. Facebook liep eerder ook al niet vlot. Uiteindelijk lukt het via de klassieke weg wel. Via een ...